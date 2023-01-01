Хинштейн сообщил о смерти первого председателя КГБ РСФСР Виктора Иваненко

Фото: TACC/Дмитрия Соколова

Первый председатель КГБ РСФСР Виктор Иваненко умер на 76-м году жизни. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

"На 76-м году жизни скончался первый (и единственный) председатель КГБ РСФСР Виктор Иваненко", – сообщил депутат.

Иваненко занял пост председателя КГБ после его создания в 1991 году. Как сообщил депутат, Иваненко лично участвовал в борьбе с самопровозглашенным Государственным комитетом по чрезвычайному положению (ГКЧП).

По словам Хинштейна, отставке Иваненко в 1992 году послужила его просьба к бывшему президенту РФ Борису Ельцину о пересмотре вопроса по упразднению системы государственной безопасности.

Политик выразил соболезнования родным и близким бывшего председателя КГБ РСФСР в связи с его утратой.



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