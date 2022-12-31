Умер почетный Папа Римский Бенедикт XVI

Фото: ТАСС/picture alliance/Stefano Spaziani

Почетный Папа Римский Бенедикт XVI скончался в возрасте 95 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Святого Престола.

Бенедикт XVI вошел в историю католической церкви как первый за последние шесть веков понтифик, отказавшийся от папского престола. Он занимал Апостольский престол с 2005 по 2013 годы. Свое решение он объяснял нехваткой сил.

В последние годы Бенедикт XVI жил на покое в здании бывшего монастыря на территории Ватикана в статусе почетного Папы.

В июне 2020 года Бенедикт XVI серьезно заболел. Тогда же он составил духовное завещание, а также сообщил о желании быть захороненным в бывшей гробнице Святого Иоанна Павла II в крипте под собором Святого Петра.



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