Папа Римский Бенедикт XVI заболел – СМИ

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Папа Римский Бенедикт XVI, который находится на покое, серьезно заболел после посещения Германии в июне 2020 года. Об этом сообщает "Газета.ру".

Известно, что он ранее навещал своего старшего брата священника Георга Ратцингера. После этого у него обнаружили рожистое воспаление лица (острое инфекционное заболевание, характеризующееся поражением верхних слоев кожи. – Прим. ред.).

Кроме этого, отмечается, что понтифик уже составил духовное завещание. Бенедикт XVI желает быть захороненным в бывшей гробнице Святого Иоанна Павла II в крипте под собором Святого Петра.

Ранее стало известно, что епископом Римско-католической церкви впервые был назначен этнический русский. Речь идет о назначении Николая Дубинина. Данное решение Папы Римского Франциска I было размещено на сайте Конференции католических епископов России.