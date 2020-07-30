Епископом католической церкви впервые назначили россиянина

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Впервые епископом Римско-католической церкви был назначен этнический русский, сообщает ТАСС со ссылкой на канцлера курии Архиепархии Божией Матери в Москве, священника Игоря Ковалевского.

Речь идет о назначении Николая Дубинина. Ранее данное решение Папы Римского Франциска I было размещено на сайте Конференции католических епископов России.

Дубинину была уделена титулярная епархия в Акве Бизаценской. В настоящий момент она упразднена и используется для титулования епископов без собственной юрисдикции.

Дубинин являлся священником Российской генеральной кустодии имени святого Франциска Ассизского. Он был гвардианом монастыря Святого Антония Чудотворца в Санкт-Петербурге.

47-летний священник родился в Новошахтинске (Ростовская область). Он был рукоположен 24 июня 2000 года. В 2002–2005 годах он специализировался по литургике в Институте пастырской литургии Святой Иустины в Падуе. С 2005 по 2018 год исполнял обязанности генерального кустода Российской кустодии Святого Франциска Ассизского.

15 января впервые высокопоставленный пост в Ватикане заняла женщина. Франческа Ди Джованни заняла должность заместителя секретаря по отношениям с государствами. Она работает в Ватикане около 30 лет.