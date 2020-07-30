Епископом католической церкви впервые назначили россиянина

Фото: АР/Tiziana Fabi/Pool Photo
Впервые епископом Римско-католической церкви был назначен этнический русский, сообщает ТАСС со ссылкой на канцлера курии Архиепархии Божией Матери в Москве, священника Игоря Ковалевского.
Речь идет о назначении Николая Дубинина. Ранее данное решение Папы Римского Франциска I было размещено на сайте Конференции католических епископов России.
Дубинину была уделена титулярная епархия в Акве Бизаценской. В настоящий момент она упразднена и используется для титулования епископов без собственной юрисдикции.
Дубинин являлся священником Российской генеральной кустодии имени святого Франциска Ассизского. Он был гвардианом монастыря Святого Антония Чудотворца в Санкт-Петербурге.
47-летний священник родился в Новошахтинске (Ростовская область). Он был рукоположен 24 июня 2000 года. В 2002–2005 годах он специализировался по литургике в Институте пастырской литургии Святой Иустины в Падуе. С 2005 по 2018 год исполнял обязанности генерального кустода Российской кустодии Святого Франциска Ассизского.
15 января впервые высокопоставленный пост в Ватикане заняла женщина. Франческа Ди Джованни заняла должность заместителя секретаря по отношениям с государствами. Она работает в Ватикане около 30 лет.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: