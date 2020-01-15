Женщина впервые заняла высокопоставленный пост в Ватикане

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Глава Ватикана Папа Римский Франциск назначил на пост заместителя секретаря по отношениям с государствами (соответствует МИД) Франческу Ди Джованни. Об этом сообщает ТАСС.

Подчеркивается, что впервые в истории Госсекретариата (правительства) Ватикана женщина заняла такой высокий пост.

Специалист по административно-юридическим вопросам 66-летняя Ди Джованни уже около 30 лет работает в Ватикане. С 1993 года она работала в секретариате, занималась вопросами международного гуманитарного права, а также прав женщин, беженцев, проблемами интеллектуальной собственности и туризма.

Отмечается, что папа Франциск часто выступает за то, чтобы женщины в Римско-католической церкви занимали более важные роли. Так, во время его понтификата Ватиканские музеи также впервые возглавила женщина – Барбара Ятта. Кроме того, представительницы прекрасного пола стали получать важные посты и в консультативных органах Ватикана.

Ранее сообщалось, что Папа Римский Франциск во время общения с верующими на площади святого Петра в Риме ударил женщину по руке.