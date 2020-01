Папа Римский ударил женщину на праздновании Нового года

Папа Римский Франциск ударил женщину по руке во время общения с верующими на площади Святого Петра в Риме. Видео опубликовало "Би-би-си" в Twitter.

На опубликованных в Сети кадрах видно, как женщина попыталась дернула понтифика за руку из-за заграждения, когда тот проходил рядом с людьми. В ответ Папа Римский несколько раз ударил ее по рукам.

Позднее глава римско-католической церкви извинился за свой поступок. "Терпение – это любовь. Иногда мы теряем терпение, как я вчера. И сегодня я прошу извинения за вчерашний плохой пример", – цитирует его НСН.

Ранее Франциск утвердил третье издание книги "Миссал", которая определяет порядок проведения мессы. В новой редакции изменился текст молитвы "Отче наш".

Pope Francis slaps pilgrim's hand after she yanks his arm in St Peter's Square on New Year's Evehttps://t.co/raVkhKxNNS pic.twitter.com/pVAEygovA5