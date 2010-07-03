Папа Римский изменил текст молитвы "Отче наш"

Папа Римский Франциск утвердил третье издание книги "Миссал", которая определяет порядок проведения мессы. В новой редакции изменился текст молитвы "Отче наш", сообщает Avvenir.
В новой версии книги слова "Не введи нас во искушение" решили заменить на "Не дай нам поддаться искушению". Папа Франциск призывал внести эти изменения в текст "Отче наш" еще в ноябре 2017 года. Как считает понтифик, фраза "Не введи нас во искушение" создает впечатление, будто Бог провоцирует людей на грехи.
Поправки были внесены и в другие тексты. Так, "Миссал" включает обновленную версию одного из главных богослужебных гимнов "Слава в вышних Богу", также известного как "Глория". Вместо "Мир людям доброй воли" (в русском каноническом переводе – "И на земле мир, людям Его благоволения") теперь будут петь: "Мир на земле людям, возлюбленным Господом".
В Русской православной церкви заявили, что менять текст молитвы "Отче наш" вслед за Папой Римским не намерены. Об этом Агентству "Москва" сообщил священник, глава отдела Иваново-Вознесенской епархии по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ Марк Маркиш.
"Если бы церковь видела необходимость в том, чтобы корректировать перевод молитвы "Отче наш" с греческого на русский язык, то уже сделала бы это. В данный момент такой необходимости нет", – пояснил представитель РПЦ. "Православный человек смотрит на вещи немного по-другому, у нас есть гораздо более надежная традиция не поддаваться букве, а всегда смотреть на смысл", – подчеркнул Маркиш, отметив, что для католиков, напротив, "более существенна буква".
Ранее пресс-секретарь папы римского Алессандро Джизотти назвал дату встречи Владимира Путина с папой Франциском. Уточняется, что понтифик примет президента РФ на аудиенции в Ватикане 4 июля.
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