Ватикан пересмотрел взгляды на смертную казнь

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Выполняя распоряжение Папы Римского Франциска, Ватикан внес изменения в катехизис католической церкви. Речь идет о пункте об отношении к смертной казни.

Впервые римско-католическая церковь посчитала смертную казнь "недопустимой" независимо от обстоятельств. Новость сообщила служба печати Святого престола, передает "Газета.ру".

"Сегодня укоренилось понимание, что человеческая честь не утрачивается даже после совершения страшного преступления, а условия содержания и меры наказания усовершенствовались таким образом, что могут гарантировать безопасность граждан, не отнимая окончательно возможности к исправлению. Поэтому Церковь, следуя учению Евангелия, признает неприемлемой смертную казнь и берет на себя задачу добиваться ее отмены во всем мире", – говорится в документе префекта Конгрегации доктрины веры кардинала Луиса Ладарии.

Новым официальным текстом утверждается воля Папы Франциска, который много раз высказывался против законного лишения человека жизни.

В прежней редакции катехизиса Церковь признавала право светских властей после суда прибегнуть к смертной казни в крайних случаях, если это был единственный способ защитить жизни людей.

Менять свою позицию по вопросу смертной казни Ватикан начал еще при папе Иоанне Павле II, который публично просил прощение за преступления Церкви в средние века.