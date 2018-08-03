Ватикан пересмотрел взгляды на смертную казнь

3 августа, 00:28
Фото: ТАСС/Zuma/Evandro Inetti
Выполняя распоряжение Папы Римского Франциска, Ватикан внес изменения в катехизис католической церкви. Речь идет о пункте об отношении к смертной казни.
Впервые римско-католическая церковь посчитала смертную казнь "недопустимой" независимо от обстоятельств. Новость сообщила служба печати Святого престола, передает "Газета.ру".
"Сегодня укоренилось понимание, что человеческая честь не утрачивается даже после совершения страшного преступления, а условия содержания и меры наказания усовершенствовались таким образом, что могут гарантировать безопасность граждан, не отнимая окончательно возможности к исправлению. Поэтому Церковь, следуя учению Евангелия, признает неприемлемой смертную казнь и берет на себя задачу добиваться ее отмены во всем мире", – говорится в документе префекта Конгрегации доктрины веры кардинала Луиса Ладарии.
Новым официальным текстом утверждается воля Папы Франциска, который много раз высказывался против законного лишения человека жизни.
В прежней редакции катехизиса Церковь признавала право светских властей после суда прибегнуть к смертной казни в крайних случаях, если это был единственный способ защитить жизни людей.
Менять свою позицию по вопросу смертной казни Ватикан начал еще при папе Иоанне Павле II, который публично просил прощение за преступления Церкви в средние века.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: