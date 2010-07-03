Названа дата встречи Путина с Папой Римским

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Владимир Путин встретится с Папой Римским Франциском во время своего визита в Италию. Об этом сообщает агентство France-Presse со ссылкой на папского пресс-секретаря Алессандро Джизотти.

"Я могу подтвердить, что святой отец примет на аудиенции в Ватикане президента РФ Владимира Путина 4 июля", – заявил Джизотти, передает сайт "Комсомольской правды".

Ранее в Кремле сообщали о планах российского лидера посетить Италию, при этом даты визита не назывались. Также не сообщалось о планах президента посетить Ватикан.

В апреле журнал Time опубликовал список "100 самых влиятельных людей" за 2019 год. В него попал Папа Римский Франциск.