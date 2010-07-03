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Общество

18:17

Папа Римский в шутку сравнил брак с тюрьмой

общество религия за рубежом

Фото: ТАСС/ZUMA/ZEUS

Папа Римский Франциск в шутку назвал брак тюрьмой и поддержал готовящегося к свадьбе французского журналиста из его международного пула, передает ТАСС.

Разговор состоялся по дороге в Таиланд, куда глава Римско-католической церкви прибыл с апостольским визитом.

"Когда ты отправляешься в тюрьму?" – поинтересовался Франциск у молодого французского журналиста. Тот признался, что ощущает смятение перед свадьбой. Чтобы ободрить его, понтифик подарил ему две коробочки с четками.

Римско-католическая церковь считает, что брак – основа общества и защищает традиционные ценности. Примерно раз в год Папа Римский лично венчает избранные пары.

В последнее время он преподносит символические подарки сопровождающим журналистам, поздравляя их с днем рождения или с "круглой датой" участия в пуле. Дважды Франциск благословлял беременных журналисток, сопровождавших его в путешествиях.

В январе он объявил о запуске специального сайта молитв "Кликни и молись" (Click to pray) и соответствующего мобильного приложения. Сайт состоит из трех разделов: "Молись с Папой", "Молитва дня" и "Молись в Сети".

Любой интернет-пользователь может делиться своими молитвами с другими. Ресурс доступен на английском, итальянском, французском, испанском, португальском и немецком языках.

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