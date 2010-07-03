Российские католики пояснили, в какой "Отче наш" Папа Римский внес правки

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Генеральный секретарь Конференции католических епископов России, священник Игорь Ковалевский прокомментировал Москве 24 сообщения о том, что Папа Римский Франциск изменил текст молитвы "Отче наш". По его словам, правки коснутся лишь текста молитвы на итальянском языке. При этом формулировки на языке оригинала останутся нетронутыми.

"Понятно, что никакой перевод не совершенен и не может полностью передать смысл оригинала. Поэтому некоторые епископские конференции вносят адаптации в перевод молитвы "Отче наш" на национальные языки, чтобы лучше понять смысл этой молитвы", – сказал Ковалевский.





священник Игорь Ковалевский генеральный секретарь Конференции католических епископов России Папа утвердил изменения именно для итальянского текста.

По его словам, язык оригинала молитвы "Отче наш" греческий, который представлен в Евангелие. "Конечно, наш Господь наверняка произносил ее на арамейском, но в Евангелие у нас написано на греческом языке. В католической церкви мессы служатся не только на латыни, но и на национальных языках. А в них могут вноситься различные адаптации. Никто не трогает языки оригинала", – подчеркнул представитель католической церкви.

В свою очередь, секретарь по межхристианским отношениям отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата, иеромонах Стефан (Игумнов) рассказал Москве 24, что Русская православная церковь не видит необходимости менять русский текст молитвы.



иеромонах Стефан (Игумнов) секретарь по межхристианским отношениям отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата Никаких изменений в тексте молитвы Господней ни в славянском, ни в русском вариантах не планируется. Такой вопрос даже не стоит на повестке.

Он также уточнил, что в церковном употреблении используется вариант молитвы на церковно-славянском языке, но существует вариант и на русском, но он не используется в соборной молитве.

Ранее стало известно, что Папа Римский Франциск утвердил третье издание книги "Миссал", которая определяет порядок проведения мессы. В новой редакции изменился текст молитвы "Отче наш" .

В новой версии книги слова "Не введи нас во искушение" решили заменить на "Не дай нам поддаться искушению". Папа Франциск призывал внести эти изменения в текст "Отче наш" еще в ноябре 2017 года. Как считает понтифик, фраза "Не введи нас во искушение" создает впечатление, будто Бог провоцирует людей на грехи.

Поправки были внесены и в другие тексты. Так, "Миссал" включает обновленную версию одного из главных богослужебных гимнов "Слава в вышних Богу", также известного как "Глория". Вместо "Мир людям доброй воли" (в русском каноническом переводе – "И на земле мир, людям Его благоволения") теперь будут петь: "Мир на земле людям, возлюбленным Господом".