Силы ПВО ликвидировали 21 украинский БПЛА над регионами РФ за 3 часа

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные силы ПВО перехватили и сбили 21 украинский БПЛА над регионами России за 3 часа. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Атака продолжалась с 20:00 по 23:00 по московскому времени в воскресенье, 28 декабря. За это время было уничтожено 10 дронов над территорией Ростовской области, 7 – над акваторией Азовского моря и 4 – в небе над Краснодарским краем.

Ранее в Минобороны сообщили о ликвидации 25 украинских БПЛА над регионами России в ночь на 28 декабря. 12 дронов было сбито в небе над Самарской областью, по 3 – над территориями Белгородской, Курской и Саратовской областей, по 2 – над Волгоградской и Ростовской областями.

Также силы ПВО отражали атаку украинских дронов на российские регионы 27 декабря. Вооруженные cилы Украины наносили удары с 20:00 до 23:00 по московскому времени. За 3 часа было сбито 43 БПЛА, один из них над Московской областью.