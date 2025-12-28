Силы ПВО ликвидировали 25 украинских БПЛА над регионами РФ минувшей ночью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные силы ПВО перехватили и сбили 25 украинских БПЛА над регионами России в ночь на воскресенье, 28 декабря. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, 12 дронов было сбито в небе над Самарской областью, по 3 – над территориями Белгородской, Курской и Саратовской областей, по 2 – над Волгоградской и Ростовской областями.

Ранее в Минобороны сообщили о ликвидации 43 украинских дронов над регионами России за три часа. Атака длилась с 20:00 до 23:00 по московскому времени в субботу, 27 декабря.

Так, 15 дронов было сбито над Ростовской областью, по 6 – над территориями Волгоградской и Курской областей, по 4 - в небе над Крымом и Липецкой областью, 3 – над Белгородской областью.