Гладков сообщил о тяжелой обстановке в приграничье Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Шесть муниципалитетов Белгородской области подверглись ударам ВСУ в течение четверга, 25 декабря. Об этом в интервью РИА Новости рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он отметил, что обстановка в приграничье "крайне тяжелая".

Вместе с тем глава региона сообщил, что при атаке украинских БПЛА в Белгородской области были ранены ребенок и женщина.

До этого в результате атаки украинских дронов по Белгородской области ранения получил пятимесячный ребенок. Прибывшие врачи диагностировали у мальчика минно-взрывную травму, закрытую черепно-мозговую травму и ушибленную рану головы.

Также в результате этой атаки были повреждены 7 автомобилей, остекление соцобъекта и 17 квартир в 10 жилых домах.