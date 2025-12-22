22 декабря, 14:05Происшествия
Глава Белгородской области сообщил о ЧП в финансовой организации в Белгороде
В одной из финансовых организаций Белгорода произошло чрезвычайное происшествие (ЧП), сообщил в своем телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По словам Гладкова, на месте инцидента работают силовые структуры. Подозреваемый уже задержан, угрозы населению нет. Других подробностей не приводится.
"Благодарны правоохранительным органам за оперативность и обеспечение безопасности жителей", – отметил Гладков.
Ранее пятимесячный ребенок получил ранения в результате очередной атаки украинских беспилотников по Белгородской области. Врачи диагностировали ему минно-взрывную травму, закрытую черепно-мозговую травму и ушибленную рану головы.
Кроме того, в Белгороде в результате падения обломков БПЛА на парковку были повреждены 7 автомобилей, а также остекление соцобъекта и 17 квартир в 10 жилых домах.