00:34

Происшествия

Ребенок пострадал в результате атаки БПЛА в Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Пятимесячный ребенок получил ранения в результате очередной атаки украинских беспилотников по Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Врачи диагностировали мальчику минно-взрывную травму, закрытую черепно-мозговую травму и ушибленную рану головы. Он находится в состоянии средней тяжести.

Кроме того, в Белгороде в результате падения обломков БПЛА на парковку были повреждены 7 автомобилей, а также остекление соцобъекта и 17 квартир в 10 жилых домах.

В городе Грайворон от ударов беспилотников были повреждены 2 автомобиля, выбиты окна в 2 квартирах, 4 частных домах и 1 коммерческом объекте. В селе Дунайка были выбиты окна в 3 частных домах. В селе Дорогощь оказались повреждены 1 автомобиль и остекление социального объекта.

"Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы продолжат подомовой обход в светлое время суток", – добавил Гладков.

Ранее 3 мирных жителя погибли в результате ночной атаки беспилотников на Ростов-на-Дону, Батайск и Таганрог. В частности, при атаке на ростовский порт загорелся один из танкеров. 2 члена экипажа, находившиеся на борту, погибли, еще 3 получили различные травмы.

В Батайске ранения получили 7 человек: 4 оказали помощь на месте, оставшихся госпитализировали. Одного из пострадавших врачам не удалось спасти.

