На Кубани детские сады и школы временно закрылись после атаки БПЛА

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Славянском районе Краснодарского края приостановлена работа 21 детского сада и 3 школ из-за отключения воды, электричества и тепла после атаки БПЛА, сообщил в телеграм-канале вице-губернатор региона Александр Руденко.

Он уточнил, что в настоящее время 5 школ работают по ступенчатому расписанию.

Ранее сообщалось, что в этом же районе Краснодарского края в связи с падением обломков беспилотника получили ранения два мирных жителя. Пострадавшие были госпитализированы, им оказывают помощь. Уточнялось, что повреждены не менее пяти частных домов.

Помимо этого, в Воронежской области из-за атаки вражеских дронов были повреждены линии электропередачи (ЛЭП) и частный гараж. Глава региона Александр Гусев отмечал, что пострадавших среди мирного населения нет. Власти принимают меры для восстановления электроснабжения.