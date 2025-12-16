16 декабря, 14:51Мэр Москвы
Собянин сообщил об отражении атаки еще одного БПЛА на подлете к Москве
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Уничтожен еще один беспилотник, летевший на Москву днем во вторник, 16 декабря. Об этом в мессенджере MAX рассказал Сергей Собянин.
Мэр подчеркнул, что в настоящее время на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Ранее Собянин проинформировал об уничтожении беспилотника, летевшего на столицу. Чуть позже был ликвидирован еще один дрон, а спустя время силы ПВО сбили другой БПЛА.
На месте падения обломков беспилотников также работали сотрудники оперативных служб.
