Собянин сообщил об отражении атаки еще одного БПЛА на подлете к Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Уничтожен еще один беспилотник, летевший на Москву днем во вторник, 16 декабря. Об этом в мессенджере MAX рассказал Сергей Собянин.

Мэр подчеркнул, что в настоящее время на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее Собянин проинформировал об уничтожении беспилотника, летевшего на столицу. Чуть позже был ликвидирован еще один дрон, а спустя время силы ПВО сбили другой БПЛА.

На месте падения обломков беспилотников также работали сотрудники оперативных служб.