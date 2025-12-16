Собянин: система ПВО Минобороны сбила еще один беспилотник

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали беспилотник, который летел в сторону Москвы утром во вторник, 16 декабря. Об этом сообщил в мессенджере MAX Сергей Собянин.

По словам мэра Москвы, на месте падения фрагментов БПЛА задействованы специалисты экстренных служб.

Ранее средства ПВО уничтожили еще один беспилотник, который направлялся на Москву 16 декабря.

На этом фоне введены временные ограничения на использование воздушного пространства в районе столичного аэропорта Шереметьево. Он принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами.

Пассажиров предупредили о возможных корректировках в расписании. В Росавиации пояснили, что данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

