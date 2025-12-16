16 декабря, 05:59Транспорт
Временные ограничения введены в районе аэропорта Шереметьево
Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий
Временные ограничения на использование воздушного пространства введены в районе столичного аэропорта Шереметьево. Об этом сообщили в Росавиации.
Воздушная гавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Возможны корректировки в расписании. Данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Аналогичные ограничения вводились в аэропортах Домодедово и Жуковский утром 15 декабря. Спустя несколько часов меры безопасности отменили в Жуковском.
В свою очередь, Домодедово отправлял и принимал рейсы по согласованию с соответствующими органами. Позже в данном аэропорту также сняли ограничения.
Движение поездов МЦД-1 и "Аэроэкспрессов" в Шереметьево изменилось с 15 декабря