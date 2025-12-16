Временные ограничения введены в районе аэропорта Шереметьево

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Временные ограничения на использование воздушного пространства введены в районе столичного аэропорта Шереметьево. Об этом сообщили в Росавиации.

Воздушная гавань принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Возможны корректировки в расписании. Данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Аналогичные ограничения вводились в аэропортах Домодедово и Жуковский утром 15 декабря. Спустя несколько часов меры безопасности отменили в Жуковском.

В свою очередь, Домодедово отправлял и принимал рейсы по согласованию с соответствующими органами. Позже в данном аэропорту также сняли ограничения.