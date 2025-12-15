Ограничения введены в аэропортах Домодедово и Жуковский

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Временные ограничения на работу введены в аэропортах Домодедово и Жуковский, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Меры касаются приема и выпуска воздушных судов. Они необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Аналогичные меры уже действовали в аэропортах Домодедово и Жуковский, но были сняты через несколько часов.

Утром 15 декабря в периметре воздушного пространства аэропорта Шереметьево были введены схожие ограничения из-за сигнала "Ковер". Представители аэропорта предупреждали о более длительном ожидании при обслуживании рейсов.

Позднее ограничения были сняты. Рейсы на вылет и прилет воздушных судов начали выполняться по расписанию.

При этом ограничения вводились на фоне поступающей информации об отражении атаки БПЛА на Москву. На месте падения обломков работали специалисты экстренных служб.