Ограничения на полеты сняли в аэропортах Домодедово и Жуковский

Временные ограничения в аэропортах Домодедово и Жуковский сняты. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

По его словам, они были необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Сейчас аэропорты возобновили прием и выпуск самолетов.

До этого такие ограничения уже вводились в этих столичных аэропортах. Но спустя некоторое время авиавгавани вернулись к штатной работе.

Аэропорты временно прекращали деятельность на фоне сообщений об уничтожении вражеских БПЛА, следовавших в сторону Москвы. По информации Сергея Собянина, всего было сбито два дрона.