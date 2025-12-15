Фото: depositphotos/nitinut380

Временные ограничения в аэропортах Домодедово и Жуковский сняты. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

По его словам, они необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Сейчас аэропорты возобновили прием и выпуск самолетов.

Ограничения были введены на фоне отражении силами ПВО атаки украинского БПЛА, который летел в сторону города.

Как сообщил Сергей Собянин, на место падения фрагментов дрона выехали экстренные службы.