Проверку по нелегальным перевозчикам в турзонах проведут в Иркутской области

Фото: 123RF.com/ssteveee

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поручил профильным ведомствам проверить нелегальных перевозчиков в туристических зонах. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале после трагедии на Байкале.

Глава региона призвал гостей пользоваться услугами только официальных туроператоров.

Автомобиль УАЗ с китайскими туристами провалился под лед Байкала вблизи мыса Саган-Хушун в Иркутской области 20 февраля. По словам очевидцев, машина двигалась по льду, когда водитель заметил трещину и решил перепрыгнуть разлом.

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), туристы договорились о поездке с местным жителем и не оформляли экскурсию через туроператоров.

Одного из путешественников удалось спасти. Позже на месте затонувшего авто были обнаружены тела еще семи человек.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статьям о халатности и предоставлении услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

