20 февраля, 17:43

Происшествия

Одним из погибших на Байкале туристов из КНР был ребенок

Фото: телеграм-канал "Люди Байкала"

Одним из погибших на Байкале туристов из КНР был ребенок. Об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем телеграм-канале.

В рамках расследования, по его словам, удалось установить личности пяти человек, среди которых оказались 44-летний местный житель, выступавший в роли водителя, и семья китайских туристов из четырех человек.

"Супружеская пара, их 14-летний ребенок и еще одна родственница. Все они прибыли как самостоятельные туристы", – указал глава области.

Кобзев выразил соболезнования родным и близким погибших, а также призвал туристов обращаться за услугами только к официальным туроператорам.

Вместе с тем он поручил профильным ведомствам провести проверку и выявить нелегальных перевозчиков в туристических зонах. В числе других указаний оказалось распоряжение председателю правительства Александру Анчугину и руководителю агентства по туризму Евгении Николаевой по координации следственных действий на месте ЧП.

"Спасатели продолжают работать в точке провала. Планируется работа водолазной группы. <...> О ситуации коллеги проинформировали федеральный Минэк. Также находимся во взаимодействии с МИД и генеральным консульством КНР в Иркутске", – добавил Кобзев.

О ЧП с утонувшем автомобилем УАЗ с китайскими туристами вблизи мыса Саган-Хушун стало известно 20 февраля. Машина двигалась по льду Байкала, когда водитель заметил трещину и решил перепрыгнуть разлом.

Спасти удалось только одного путешественника. Позднее на месте происшествия нашли тела еще семи человек. Выяснилось, что туристы не брали организованной экскурсии, а обратились за помощью к местному жителю.

В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по статьям о халатности и предоставлении услуг, не соответствующих требованиям безопасности.

