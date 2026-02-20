Установлены личности пяти человек, утонувших в машине на Байкале

Фото: телеграм-канал SHOT

Удалось установить личности пяти человек, которые находились в автомобиле, провалившемся под лед на Байкале, сообщили ТАСС в управлении Следственного комитета России по Иркутской области.

Уточняется, что была установлена личность 44-летнего местного жителя, который был водителем, а также четырех туристов, включая одного выжившего. В настоящий момент последний находится на базе отдыха, следователи допросят его в ближайшее время.

Автомобиль УАЗ с китайскими туристами провалился под лед вблизи мыса Саган-Хушун в Иркутской области 20 февраля. В этот момент в салоне находились путешественники, прибывшие из Китая, а за рулем – житель Ольхонского района.

По словам очевидцев, машина двигалась по льду, когда водитель заметил трещину. Однако вместо того, чтобы остановиться и высадить пассажиров, он попытался перепрыгнуть разлом.

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), туристы договорились о поездке с местным жителем и не оформляли экскурсию через туроператоров.

Одного из путешественников удалось спасти. Позже на месте затонувшего авто были обнаружены тела еще семи человек.

Возбуждено уголовное дело. Инцидент относится к статьям об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц, и о халатности.

