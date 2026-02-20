Переправа отсутствует на месте ЧП с автомобилем и туристами на Байкале

Фото: телеграм-канал SHOT

Переправа отсутствует на месте аварии с автомобилем и туристами на Байкале. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального главка МЧС РФ.

По его словам, в этой области можно передвигаться только на судне с воздушной подушкой.

О произошедшем в Иркутской области стало известно 20 февраля. Под лед Байкала вблизи мыса Саган-Хушун ушел автомобиль УАЗ.

В нем находились туристы, прибывшие из Китая, а за рулем – житель Ольхонского района. По словам очевидцев, автомобиль двигался по льду, когда водитель заметил трещину. Вместо того чтобы остановиться и высадить пассажиров, он якобы попытался перепрыгнуть разлом.

Как уточнила прокуратура региона, одного туриста удалось спасти. При этом губернатор области Игорь Кобзев подчеркнул, что остальные погибли. По данным госзаповедника "Заповедное Прибайкалье", речь идет по меньшей мере о 7 жертвах. Генконсульство КНР в Иркутске было уведомлено о случившемся.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, и о халатности.

