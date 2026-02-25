Трамп заявил, что США получили от Венесуэлы более 80 млн баррелей нефти

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна получила от Венесуэлы более 80 миллионов баррелей нефти. Об этом американский лидер сообщил во время своего выступления в конгрессе.

Он назвал Венесуэлу "новым другом и партнером" Соединенных Штатов.

Трамп также выразил уверенность, что США вновь пользуются уважением во всем мире, а враги Вашингтона испытывают страх перед Америкой.

"Наши враги напуганы. Наши вооруженные силы и полиция полностью укомплектованы, и Америку снова уважают – возможно, как никогда прежде", – заявил Трамп.

США провели военную операцию в Венесуэле 3 января. В ходе нее был захвачен и вывезен из страны президент Николас Мадуро и его жена Силия Флорес. Трамп обвинил их в наркотерроризме.

Спустя время Делси Родригес принесла присягу в качестве исполняющей обязанности лидера страны. После этого Трамп провел с ней телефонные переговоры. Стороны обсудили двустороннюю рабочую повестку, а также нерешенные вопросы в отношениях между Каракасом и Вашингтоном.

В конце января Минфин США разрешил добычу, экспорт, покупку и продажу нефти из Венесуэлы, если операции проводятся юридическим лицом, зарегистрированным в Соединенных Штатах.