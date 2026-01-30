Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01:33

Политика

США разрешили добычу и экспорт нефти Венесуэлы для американских компаний

Фото: depositphotos/ssuaphoto

Минфин США разрешил добычу, экспорт, покупку и продажу нефти из Венесуэлы, если операции проводятся юридическим лицом, зарегистрированным в Соединенных Штатах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на лицензию американского ведомства.

Данное разрешение не будет распространяться на сделки с участием лиц из России, Китая, Ирана, КНДР, Кубы. Кроме того, любое лицо, поставляющее нефть из Венесуэлы не в США, обязано предоставить детальный отчет об этом в течение 10 дней после сделки.

Вместе с тем американские власти оставили в силе запрет на использование для транспортировки нефти Венесуэлы судов, которые находятся под санкциями.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что власти Венесуэлы дали обещание полностью прекратить поставки нефти для Кубы. Штаты будут внимательно следить за действиями временных властей по восстановлению стабильности в государстве.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил, что у Вашингтона складываются очень хорошие отношения с руководством Венесуэлы и что их необходимо сохранить в таком виде.

Между тем исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес выступила с призывом о прекращении зависимости от иностранных принципов, подчеркнув важность внутреннего диалога для разрешения кризиса.

Трамп заявил, что США теперь управляют Венесуэлой

Читайте также


политикаэкономиказа рубежом

Главное

Нужно ли закреплять право многодетных мужчин на досрочную пенсию?

Мера станет весомым знаком признания заслуг многодетных отцов перед государством

Однако эксперты уверены: папы не станут массово пользоваться возможностью досрочного выхода на пенсию

Читать
закрыть

Что ждет москвичей после окончания январских снегопадов?

Стихия уже начинает отступать: к вечеру 29 января прирост снежного покрова составит не более 0,5 см

На следующей неделе к столичному региону приблизится южный циклон, который снова принесет осадки

Читать
закрыть

К чему приведет контроль цен на такси в снегопады?

Мера может принести сервисам выгоду

Однако эксперты уверены: вместо установки порога на цены нужно разобраться с условиями работы сервисов

Читать
закрыть

Почему в России отказываются от бакалавриата и магистратуры?

Реформа особенно важна для инженерных и наукоемких направлений

Эксперты уверены: предложенная система не является новой – это возвращение к классической модели

Читать
закрыть

Почему тренд на "аналоговую" жизнь обрел популярность?

Таким образом пользователи хотят избежать тревожности и перегрузки

"Аналоговый" образ жизни дает ощущение самостоятельного выбора

Читать
закрыть

Нужно ли определять риск ядерной войны по "Часам Судного дня"?

"Часы судного дня" перевели на 4 секунды вперед

Эксперты уверены: власти мировых держав не ориентируются на предупреждения ученых

Читать
закрыть

Чем опасны препараты для инъекций с маркетплейсов?

Россиянки массово жалуются на осложнения после использования сыворотки для омоложения Dermaheal


Эксперты напоминают: крайне опасно ставить специальные уколы, не имея медицинского образования

Читать
закрыть

Станет ли параллельный импорт постоянной мерой в РФ?

Мера становится правомерным инструментом преодоления барьеров, нарушающих принципы торговли

Однако эксперты уверены: вопрос о законодательном закреплении механизма выглядит преждевременным

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика