США разрешили добычу и экспорт нефти Венесуэлы для американских компаний

Фото: depositphotos/ssuaphoto

Минфин США разрешил добычу, экспорт, покупку и продажу нефти из Венесуэлы, если операции проводятся юридическим лицом, зарегистрированным в Соединенных Штатах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на лицензию американского ведомства.

Данное разрешение не будет распространяться на сделки с участием лиц из России, Китая, Ирана, КНДР, Кубы. Кроме того, любое лицо, поставляющее нефть из Венесуэлы не в США, обязано предоставить детальный отчет об этом в течение 10 дней после сделки.

Вместе с тем американские власти оставили в силе запрет на использование для транспортировки нефти Венесуэлы судов, которые находятся под санкциями.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что власти Венесуэлы дали обещание полностью прекратить поставки нефти для Кубы. Штаты будут внимательно следить за действиями временных властей по восстановлению стабильности в государстве.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил, что у Вашингтона складываются очень хорошие отношения с руководством Венесуэлы и что их необходимо сохранить в таком виде.

Между тем исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес выступила с призывом о прекращении зависимости от иностранных принципов, подчеркнув важность внутреннего диалога для разрешения кризиса.