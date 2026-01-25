Форма поиска по сайту

25 января, 15:55

Политика

В МИД РФ заявили о необходимости освобождения Мадуро

Фото: AP Photo/Ariana Cubillos

Москва настаивает на освобождении захваченного и вывезенного президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом ТАСС заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Первый шаг, без которого все остальное остается сугубо гипотетическим, – это освобождение Мадуро и его супруги. Но уж коль скоро это (захват президента суверенного государства. – Прим. ред.) произошло, необходимо настаивать на освобождении президента Венесуэлы", – отметил он.

Рябков подчеркнул, что дальнейшая диспозиция является отдельным вопросом и пока говорить об этом невозможно.

США 3 января провели военную операцию в Венесуэле, в ходе которой захватили и вывезли из страны Мадуро и его жену Силию Флорес. Президент США Дональд Трамп обвинил их в наркотерроризме.

Позже глава Венесуэлы заявил на суде в Нью-Йорке, что невиновен.

Спустя время политик Делси Родригес принесла присягу в качестве исполняющей обязанности лидера страны. После этого Трамп поговорил с ней по телефону. Стороны обсудили двустороннюю рабочую повестку, а также нерешенные вопросы в отношениях между Каракасом и Вашингтоном.

