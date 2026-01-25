Форма поиска по сайту

25 января, 13:28

Политика
Орешкин: РФ даст распоряжение об использовании 1 млрд долларов своих активов

РФ даст распоряжение об использовании 1 млрд долларов своих активов – Орешкин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Россия даст распоряжение, как правильно использовать 1 миллиард долларов своих активов при их разморозке в США. О этом заявил замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

"Мы дадим распоряжение о том, как мы считаем правильным его (миллиард. – Прим. ред.) использовать", – подчеркнул Орешкин.

Владимир Путин ранее выразил готовность направить 1 миллиард долларов из замороженных в США российских активов "Совету мира", который был создан американским президентом Дональдом Трампом.

Позже глава Белого дома позитивно оценил предложение Путина о возможном взносе России. Президент Штатов назвал инициативу "очень интересной", выделив тот факт, что РФ собирается использовать для взноса "свои деньги".

Путин заявил, что Россия готова направить в "Совет мира" 1 млрд долларов

