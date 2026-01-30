Мосгорсуд запретил скачивать песню "Бу-ра-ти-но" из Apple Music

Фото: ТАСС/Zuma/SOPA Images/Thomas Fuller

Мосгорсуд временно запретил скачивать через приложение Apple Music и распространять песню "Бу-ра-ти-но" и другие произведения композитора Алексея Рыбникова, имеющего на них исключительные права. Об этом сообщает ТАСС.

Запрет будет действовать до 2 февраля, так как в этот день состоится заседание суда по иску Рыбникова.

Помимо "Бу-ра-ти-но", запрет коснулся 247 песен из разных советских фильмов. Среди них – композиция "Вертолет" из киноленты "Шла собака по роялю", "Картины" из фильма "Серафим Полубес и другие жители Земли", "Романс" из кинофильма "Сказки, сказки, сказки Старого Арбата" и прочие.

Рыбников подал в суд на платформы "Яндекс Музыка", "Звук", "ВКонтакте", "МТС Музыка", а также YouTube и Apple Music в апреле 2025 года. Он требовал защитить свои музыкальные произведения путем изъятия их из библиотек сервисов. Однако почти все иски были ему возвращены или оставлены без решения из-за ошибок в оформлении.