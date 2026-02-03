Энергоснабжение нарушено на всех водозаборах Белгорода после атаки ВСУ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Энергоснабжение всех водозаборов Белгорода нарушено после ракетного удара ВСУ. В настоящее время специалисты переключают их на резервные источники питания, сообщается в телеграм-канале регионального водоканала.

"После ракетного обстрела отключена электроэнергия на всех водозаборах Белгорода, насосной станции, питающей район Харьковской горы, а также на некоторых объектах водоотведения", – уточняется в сообщении.

Как отметила организация, обесточены оказались объекты водоканала в Ракитянском, Краснояружском и частично в Яковлевском округах. Кроме того, была нарушена работа систем водоснабжения в Шебекине, поселках Маслова Пристань и Графовка.

Пресс-служба компании "Россети" добавила, что энергетики занимаются восстановлением электроснабжения жителей Белгородской области. Оно будет подаваться поэтапно.

Украинские войска нанесли ракетный удар по Белгороду и Белгородскому округу вечером 3 февраля. По предварительным данным, никто не пострадал.

Губернатор региона Вячеслав Гладков уточнил, что серьезные повреждения в результате атаки получили инфраструктурный объект и энергосистема.

