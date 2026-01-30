Женщина пострадала при атаке БПЛА в Брянской области

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мирная жительница получила ранения в результате атаки украинского FPV-дрона в селе Новый Ропск Брянской области. Об этом рассказал губернатор региона Александр Богомаз.

Пострадавшую доставили в больницу, где ей оказали всю необходимую медицинскую помощь. Кроме того, в результате атаки были частично повреждены два автомобиля. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Ранее мирный житель погиб при очередном целенаправленном ударе со стороны украинских войск в Белгородской области. Два беспилотника ВСУ атаковали автомобиль, от полученных ранений мужчина скончался на месте.

Еще одна атака БПЛА была зафиксирована в Воронежской области, в результате нее началось возгорание нефтепродуктов. Сотрудники МЧС в скором времени потушили возгорание.