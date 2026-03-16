Врачи в Подмосковье спасли мальчика с вилкой в щеке

Фото: телеграм-канал "Москва с огоньком"

Врачи детского научно-клинического центра имени Л. М. Рошаля спасли 4-летнего мальчика, которому в щеку воткнулась вилка. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Московской области.

Ребенок торопился сесть за стол и бежал на кухню с вилкой в руках. Он внезапно споткнулся, и в этот момент зубцы столового прибора вошли в околоушно-жевательную область, пробив кожу. Мама и бабушка мальчика срочно вызвали скорую.

По словам челюстно-лицевого хирурга Анны Алексиадис, медики успешно извлекли вилку и аккуратно зашили рану. Она отметила, что пострадавшему повезло, так как в этом месте находится околоушная слюнная железа и проходят ветви лицевого нерва, которые не были повреждены. Если бы столовый прибор их задел, это могло бы привести к серьезным последствиям и нарушениям.

После успешной операции ребенок чувствовал себя хорошо, и на второй день врачи отправили его домой. После заживления швов от травмы не должно остаться никакого следа.

Медики напомнили родителям о необходимости прятать от детей острые и опасные предметы. В случае получения травмы важно как можно скорее вызвать скорую и не пытаться оказать помощь самостоятельно. Чем раньше врачи смогут помочь, тем меньше риск возникновения дальнейших осложнений.

Ранее врачи НИИ неотложной детской хирургии и травматологии – клиники доктора Рошаля помогли мальчику, который напоролся на штырь. 11-летний пострадавший пытался перелезть через школьный забор. Медики извлекли кусок металлической изгороди из бедра ребенка и прочистили рану для избавления от краски и ржавчины. Юный пациент идет на поправку.

