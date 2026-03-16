В Подмосковье семиклассник ударил сверстника ножом по дороге в школу

Семиклассник ударил ножом своего сверстника в Лосино-Петровском городском округе. Инцидент произошел 16 марта, когда дети шли в школу, сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

По предварительным данным, между двумя подростками произошла ссора. В ходе конфликта один из них достал нож и нанес удар другому.

Пострадавшего госпитализировали, ему провели экстренную операцию. Ребенок находится в состоянии средней степени тяжести, угрозы жизни нет, уточнили представители Минздраве региона в беседе с ТАСС.

Щелковская городская прокуратура инициировала проверку по факту произошедшего. В ходе надзорных мероприятий будут выяснены все обстоятельства случившегося и дана правовая оценка соблюдению законодательства, касающегося несовершеннолетних.

