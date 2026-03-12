На Урале школьник выстрелил сверстнику в лоб из пневматического пистолета

Фото: МАХ/"Следком-СВЕРДЛОВСК"

Школьник выстрелил в лоб сверстнику из пневматического пистолета в Верхней Пышме Свердловской области. Возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба СУ СК по региону.

В областной прокуратуре уточили, что инцидент произошел 11 марта. Пятиклассник выстрелил в сверстника во время урока английского языка. Сам ученик при этом утверждал, что на курок он нажал неумышленно и во время игры. В результате пострадал ребенок 2014 года рождения.

Расследование будет вестись по статье "Халатность". По версии следствия, стрельба стала возможной из-за того, что должностные лица школы не исполнили свои обязанности по обеспечению безопасности учебного процесса. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее житель Пензенской области выстрелил в соседа из-за уборки снега. Обратившийся в полицию мужчина рассказал, что обнаружил на дороге крупные глыбы. По словам потерпевшего, они мешали движению транспорта. В связи с этим он остановился, чтобы убрать снежную массу, однако в этот момент неизвестный выстрелил ему в плечо из окна одного из домов.