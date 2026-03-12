Роспотребнадзор напомнил о мерах профилактики гриппа и ОРВИ в весенний период

Фото: depositphotos/VadimVasenin

Весной грипп и ОРВИ сохраняют высокую активность, в связи с чем важно соблюдать основные меры предосторожности, следует из поста Роспотребнадзора в канале в МАХ.

Согласно данным ведомства, в первую неделю марта было зафиксировано 678 тысяч случаев заболевания вышеуказанными вирусами.

В федеральной службе пояснили, что респираторные вирусы циркулируют круглый год, но пик активности приходится на осень, зиму и весну, что и приводит к сезонным всплескам заболеваемости.

"Несмотря на снижение доли вирусов гриппа по данным лабораторного мониторинга, общая заболеваемость остается на значительном уровне", – обратили внимание в Роспотребнадзоре.

В связи с этим ведомство призывает не пренебрегать простыми мерами профилактики, включая регулярное мытье рук и проветривание помещений. Служба также сделала особый акцент на недопустимости самолечения.

"При появлении любых симптомов респираторного заболевания, таких как кашель, насморк, повышение температуры, головная боль или общее недомогание, необходимо незамедлительно обращаться за медицинской помощью", – заключили в ведомстве.

Ранее эксперты зафиксировали рост вирусов гриппа В и свиного гриппа (A(H1N1)pdm09). Утверждалось, что это может привести к новой волне заболеваемости весной.

Тем не менее в Москве в настоящее время регистрируется спад заболеваемости гриппом и ОРВИ. В частности, с 23 февраля по 1 марта эпидемиологическая ситуация в городе оставалась в пределах нормы, показатели не превысили пороговых значений, а уровень заболеваемости оказался ниже, чем на предыдущей неделе.

