Врач Каландия: мужчины тяжелее переносят ОРВИ из-за гормонов и генетики

Фото: depositphotos/dmitrytph

Мужчинам труднее перенести такие заболевания, как ОРВИ, из-за гормонов и генетических особенностей. Об этом в беседе с "Газетой.ру" рассказал врач-терапевт Шота Каландия.

Он пояснил, что женские половые гормоны, в частности эстрогены, усиливают иммунный ответ. Они способствуют выработке антител, благодаря которым организм начинает быстрее бороться с вирусной инфекцией. Тестостерон же, наоборот, подавляет активность иммунных клеток, поэтому вирусная нагрузка переносится тяжелее.

Кроме того, свою роль в этом играют и генетические особенности, добавил врач. Многие гены, которые отвечают за иммунный ответ, находятся в Х-хромосоме, которых у женщин две, а у мужчин – одна. Поэтому женский организм сильнее борется с инфекцией.

По словам Каландии, у мужчин также более выражено проявляются симптомы заболевания. Например, ломит тело, повышается температура, возникает сильная слабость. Такой яркий воспалительный ответ может ощущаться как тяжелое течение инфекции.

Ситуация нередко усугубляется тем, что мужчины чаще не обращают внимания на первые симптомы и продолжают работать, отметил специалист. Из-за несвоевременного обращения к врачу они могут болеть дольше.

Врач рассказал и про психологическую составляющую. Поскольку женщины легче адаптируются к болезненному состоянию, даже при плохом самочувствии они продолжают выполнять повседневные дела. Мужчины же начинают концентрироваться на симптомах, поэтому им кажется, что болезнь проходит тяжелее.

Каландия подчеркнул, что "мужской грипп" является совокупностью разных факторов. Чтобы легче перенести болезнь, он рекомендовал больше пить, соблюдать постельный режим и вовремя обращаться к врачу, чтобы не допустить развития осложнений.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова предостерегла от похода в баню при простуде. Это может усугубить воспалительные процессы, особенно когда есть насморк, кашель и температура тела выше 37 градусов. Отправиться в баню, по словам специалиста, можно только в той ситуации, когда человек простыл и чувствует, что никак не может согреться.

