Роспотребнадзор предупредил о возможной волне заболеваемости гриппом весной

Фото: depositphotos/svitlanahulko85.gmail.com

Роспотребнадзор предупредил о потенциальной возможности новой волны заболеваемости гриппом весной. Об этом ведомство сообщило в своем канале в MAX.

По его данным, лабораторные данные фиксируют рост доли вирусов гриппа В и свиного гриппа (A(H1N1)pdm09), несмотря на общее снижение числа случаев заболеваемости, в том числе ОРВИ. Даже при замедленном распространении указанные штаммы могут спровоцировать подъем заболеваемости в весенний период.

Уточняется, что на восьмой неделе 2026 года в России зарегистрировано 750 тысяч случаев ОРВИ и гриппа – показатель сопоставим с началом октября 2025-го. Также зафиксировано 5,8 тысячи случаев COVID-19.

Как заявил Life.ru врач-инфекционист, доктор медицинских наук Владимир Неронов, в стране продолжается сезонный подъем ОРВИ, причем в ряде регионов пик еще впереди.

По его словам, эпидемическая ситуация в целом по России неоднородна. Например, в Московском регионе подъем продолжится и достигнет пика в марте. При этом нынешний сезон укладывается в обычную картину – число заболевших и тяжесть течения не носят аномального характера, и повторения коронавирусной пандемии не ожидается.

Традиционно в группе риска – дети: их иммунитет еще формируется, а тесное общение в коллективах способствует распространению инфекции. Также в зоне риска пожилые, беременные, люди с хроническими заболеваниями и те, кто работает в организованных коллективах.

Как подчеркнул эксперт, вакцинация от гриппа снижает риски, но не защищает от всех сезонных вирусов. Поэтому важны и базовые меры: мытье рук, обработка поверхностей, проветривание, ношение масок.

Неронов также отметил, что ходить на работу с простудой – не подвиг, а сознательное распространение инфекции. Перевод школ на удаленку не "апокалипсис", а эффективная противоэпидемическая мера, которая при современных технологиях наносит минимальный ущерб учебе.

Если ребенок на карантине, но здоров, водить его на кружки и мероприятия не стоит: он может быть в инкубационном периоде или переносить болезнь в стертой форме, оставаясь источником заражения, добавил врач.

Ранее сообщалось, что эпидемическая ситуация по гриппу по всей России оценивается как напряженная. Однако показатели заболеваемости не превышают средних многолетних значений. Как отметил академик РАН Геннадий Онищенко, сезон гриппа традиционно завершается в марте – апреле.

