12 марта, 14:56

Общество
Нефролог Амитова: прием витамина С может спровоцировать образование камней в почках

Нефролог рассказала об опасных привычках, приводящих к проблемам с почками

Фото: depositphotos/AndrewLozovyi

Бесконтрольный прием БАДов и витаминов, а также белковые диеты могут приводить к болезням почек. Об этом Москве 24 рассказала врач-нефролог Марина Амитова.

12 марта отмечается Всемирный день почки. Эксперт напомнила, что одной из самых частых и опасных привычек для главного выделительного органа можно назвать сдерживание позывов к мочеиспусканию.

"В таком случае высок риск заброса содержимого мочевого пузыря обратно в почки. Это способно привести к пиелонефриту – воспалению органов, а со временем и к их хронической болезни", – предупредила врач.

Кроме того, привычка самостоятельно принимать витаминные комплексы и БАДы также пагубна для здоровья почек.

Например, витамин С в большом количестве способен приводить к формированию камней. А в целом бесконтрольное употребление БАДов дает нагрузку на почки и способно привести к их повреждению, поэтому прием таких препаратов возможен строго по рекомендации врача.
Марина Амитова
врач-нефролог

Кроме того, крайне осторожными должны быть те, кто предпочитает сидеть на белковых диетах. Если уже есть какое-то нарушение почечной функции, такая пища может спровоцировать развитие гиперурикемии – повысить уровень мочевой кислоты в крови. Это разрушает ткани органов и приводит к камнеобразованию, отметила Амитова.

"И, конечно, важно ограничивать употребление соленых продуктов. Дело в том, что натрий нарушает работу сосудов и приводит к развитию гипертонической болезни, а из-за нее прежде всего страдают почки, сердце и глаза", – пояснила эксперт.

Поэтому очень важно следить за показателями артериального давления и вовремя снижать его назначенными лекарственными средствами, подчеркнула нефролог.

Ранее врач-оториноларинголог Дарья Харина предупредила, что привычка дольше часа громко слушать музыку в наушниках (свыше 60% от максимальных возможностей, которые дает устройство) очень вредна. При сильном звуке мышцы натягивают барабанную перепонку, чтобы снизить ее колебания. Однако постепенно их силы истощаются, и тогда начинает происходить необратимое повреждение нежных волосковых клеток, играющих ключевую роль.

Трошина Любовь

обществоэксклюзив

