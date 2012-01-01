Нефролог Дорофеева перечислила главные симптомы заболеваний почек

Заболевания почек сопровождаются отечностью и высоким давлением. Об остальных симптомах рассказала врач-нефролог Научно-практического центра нефрологии и патологии трансплантированной почки ГКБ №52 Екатерина Дорофеева в программе "Доктор 24".

Отечность и пищеварение

Патологии почек часто возникают у пациентов с сахарным диабетом, артериальной гипертензией и аномалиями развития мочевыводящих путей, рассказала Екатерина Дорофеева.

Наследственность, малоподвижный и нездоровый образ жизни тоже приводят к почечным заболеваниям. Нарушения сопровождаются отеками, так как парный орган не способен вывести то количество жидкости, которое потребляет пациент.





Екатерина Дорофеева врач-нефролог Научно-практического центра нефрологии и патологии трансплантированной почки ГКБ №52 Редкие походы в туалет также могут указывать на проблемы. Когда почки не выделяют нужное количество жидкости и она накапливается в виде отеков, объем мочи уменьшается.

Припухлость часто проявляется на лице. Это особенно заметно по утрам, отметила врач. Со временем отечность уменьшается, но при прогрессировании хронической почечной недостаточности она возникает и на других частях тела: руках, голенях и передней брюшной стенке.

Расстройства пищеварения тоже сигнализируют о проблемах с почками. Нередко пациенты узнают о патологии, когда жалуются на отсутствие аппетита, тошноту или рвоту. Последние два признака иногда указывают на накопление токсинов в организме.

Давление и гемоглобин

Повышенное артериальное давление тоже сигнализирует о проблеме, так как его контролируют почки, отметила врач.





Екатерина Дорофеева врач-нефролог Научно-практического центра нефрологии и патологии трансплантированной почки ГКБ №52 Показатели выше 140 на 90 миллиметров ртутного столба должны насторожить и побудить к обследованию почек. Также нужно проверить здоровье сердца.

Кроме того, следует быть внимательным при пониженном уровне гемоглобина. Почки участвуют в образовании эритропоэтина, который стимулирует выработку красных кровяных клеток. При прогрессировании патологии синтез этого вещества снижается, что приводит к анемии. В таких случаях необходимо использовать препараты, которые назначит специалист.

Вовремя отследить развитие почечного заболевания можно с помощью сдачи биохимического анализа, а также мочи и крови, заключила Дорофеева.

