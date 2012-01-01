Нефролог Дорофеева перечислила главные симптомы заболеваний почек

Заболевания почек сопровождаются отечностью и высоким давлением. Об остальных симптомах рассказала врач-нефролог Научно-практического центра нефрологии и патологии трансплантированной почки ГКБ №52 Екатерина Дорофеева в программе "Доктор 24".
Отечность и пищеварение
Патологии почек часто возникают у пациентов с сахарным диабетом, артериальной гипертензией и аномалиями развития мочевыводящих путей, рассказала Екатерина Дорофеева.
Наследственность, малоподвижный и нездоровый образ жизни тоже приводят к почечным заболеваниям. Нарушения сопровождаются отеками, так как парный орган не способен вывести то количество жидкости, которое потребляет пациент.
Припухлость часто проявляется на лице. Это особенно заметно по утрам, отметила врач. Со временем отечность уменьшается, но при прогрессировании хронической почечной недостаточности она возникает и на других частях тела: руках, голенях и передней брюшной стенке.
Расстройства пищеварения тоже сигнализируют о проблемах с почками. Нередко пациенты узнают о патологии, когда жалуются на отсутствие аппетита, тошноту или рвоту. Последние два признака иногда указывают на накопление токсинов в организме.
Давление и гемоглобин
Повышенное артериальное давление тоже сигнализирует о проблеме, так как его контролируют почки, отметила врач.
Кроме того, следует быть внимательным при пониженном уровне гемоглобина. Почки участвуют в образовании эритропоэтина, который стимулирует выработку красных кровяных клеток. При прогрессировании патологии синтез этого вещества снижается, что приводит к анемии. В таких случаях необходимо использовать препараты, которые назначит специалист.
Вовремя отследить развитие почечного заболевания можно с помощью сдачи биохимического анализа, а также мочи и крови, заключила Дорофеева.