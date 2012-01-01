Гастроэнтеролог Ирина Скляник рассказала, что нельзя делать при боли в животе

Боль в животе может сигнализировать о необходимости хирургического вмешательства или распространении инфекции. Как не усугубить состояние, рассказала врач-гастроэнтеролог ГКБ №67 им. Л. А. Ворохобова, заведующая клинико-диагностическим отделением Ирина Скляник в программе "Доктор 24".

Опасные ошибки

Боль в животе – неспецифический симптом, который появляется при заболеваниях желудка, двенадцатиперстной кишки, поджелудочной железы, желчного пузыря. Также неприятные ощущения возникают при воспалении аппендикса и болезнях почек. Иногда даже инфаркт миокарда "маскируется" за болью в животе, рассказала Ирина Скляник.





Ирина Скляник врач-гастроэнтеролог ГКБ №67 им. Л. А. Ворохобова, заведующая клинико-диагностическим отделением Одна из самых распространенных ошибок при боли в брюшной области – принимать обезболивающие. Такие препараты "стирают" клиническую картину, что усложняет диагностику и повышает риск развития осложнений.

Также обезболивающие вызывают побочные эффекты, включая желудочно-кишечное кровотечение у пациентов с гастритом и язвой, добавила врач.

При боли в животе также нельзя прикладывать грелку. Это может усилить воспаление при аппендиците, холецистите или панкреатите. Такие состояния опасны осложнениями, например распространением инфекции или разрывом органа брюшной полости.





Ирина Скляник врач-гастроэнтеролог ГКБ №67 им. Л. А. Ворохобова, заведующая клинико-диагностическим отделением Также боли в животе часто возникают на фоне инфекционного процесса. Поэтому еще одна ошибка – прием противодиарейных средств. Эти лекарства усугубляют ситуацию, так как способствуют скоплению токсинов в организме.

Если у человека нормальное самочувствие, а жидкий стул появился один-два раза, то можно самостоятельно справиться с неприятным симптомом. Для этого нужно изменить диету, принять сорбенты и увеличить количество потребляемой жидкости. Однако, когда диарея возникает регулярно и сопровождается высокой температурой, тошнотой, рвотой или снижением веса, нужно обратиться к врачу.

Что делать

Когда живот заболел, но нет возможности обратиться к доктору, можно принять спазмолитики. Они помогут в случае сокращения гладкой мускулатуры желудка или кишечника. Кроме того, такие препараты не снимают боль при острой патологии, которая требует хирургического вмешательства. То есть действие лекарства не мешает поставить верный диагноз, объяснила врач.

Однако стоит насторожиться, если спазмолитики не помогают в течение двух-трех часов. При этом боль может усиливаться, а также сопровождаться высокой температурой, тошнотой и рвотой. В таком случае необходимо срочно вызвать скорую помощь, заключила Скляник.