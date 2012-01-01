Сомнолог Дуйкин назвал способы легко просыпаться по утрам

Дефицит витаминов из-за длинной зимы приводит к тяжелому пробуждению по утрам и сонливости. Как справиться с таким состоянием, рассказал врач высшей категории, сомнолог Дмитрий Дуйкин в программе "Доктор 24".

Причины

Географическое положение, длинная зима и дефицит солнечного света способствуют сложному пробуждению, рассказал Дмитрий Дуйкин.





Дмитрий Дуйкин врач высшей категории, сомнолог В холодное время года человек употребляет меньше овощей и фруктов, что приводит к нехватке витаминов, а также вызывает сезонную депрессию. Помимо этого, дефицит солнечного света повышает выработку мелатонина и снижает синтез витамина D. В таком состоянии сложно покидать теплую квартиру.

При этом врач подчеркнул, что принимать добавки нужно только после консультации с врачом: самоназначение витамина D или йода способны привести к гипервитаминозу.

В целом, когда человек долго не может проснуться и сталкивается с нарушениями сна, это может быть связано с десятками заболеваний. Например, бессонница нередко развивается из-за анемии или гипотиреоза. Плюс плохой сон и тяжелое пробуждение иногда становятся следствием нарушения дыхания ночью, добавил врач.

Как помочь себе

Чтобы легко просыпаться, нужно ложиться спать и вставать в одно время. Также важно перестать пользоваться гаджетами за пару часов до отхода ко сну, отметил врач.

Завершить употребление тяжелой пищи нужно за три-четыре часа до сна, а исключить занятия спортом – за четыре-пять, добавил специалист.





Дмитрий Дуйкин врач высшей категории, сомнолог Когда наступает утро, важно не оставаться в постели более пяти минут. Будильник лучше разместить подальше, чтобы встать и выключить его.

После пробуждения нужно сразу заняться привычными делами, например чисткой зубов. Это поможет отвлечься и активизироваться. Также важно придумать приятные утренние ритуалы: послушать любимую музыку или потанцевать, посоветовал Дуйкин.