Невролог Афоньшина объяснила, почему возникает синдром беспокойных ног

Синдром беспокойных ног часто возникает из-за развития серьезных патологий. Об этом рассказала врач-невролог ЦКБ Управления делами Президента РФ Светлана Афоньшина в программе "Доктор 24".

Причины

Синдром беспокойных ног часто возникает во время сна. Он проявляется покалываниями, жжением, мурашками и иногда даже болью, рассказала Светлана Афоньшина.





Светлана Афоньшина врач-невролог ЦКБ Управления делами Президента РФ У пациента возникает непреодолимое желание подергать ногами, чтобы избавиться от дискомфорта. Поэтому ему приходится вставать и делать какие-то движения – это облегчает состояние.

Синдром появляется из-за наследственности. Кроме того, патология возникает при полинейропатии нижних конечностей, то есть поражении нервных волокон. Это состояние нарушает нервно-мышечную проводимость и часто развивается из-за диабета, а также болезней эндокринной системы.

Болезни почек тоже провоцируют развитие полинейропатии. Органы выводят токсины и лишнюю жидкость из организма, но при патологиях перестают это делать. Оставшиеся продукты обмена негативно воздействуют на нервы и мышечную ткань, объяснила врач.

Помимо этого, синдром беспокойных ног развивается при железодефиците. В таком состоянии синтез гемоглобина снижается, поэтому перенос кислорода к тканям, органам, нервам и мышцам ухудшается.

Лечение

При синдроме беспокойных ног важно обратиться к врачу-неврологу или терапевту. Специалисты проведут диагностику и определят причину патологии.

Однако есть методы, которые помогут пациенту облегчить состояние. Например, можно гулять перед сном активным шагом, а также делать вибро- или лимфодренажный массаж стоп и икроножных мышц. Это снизит дискомфорт, улучшит кровообращение и венозный отток, заключила Афоньшина.