Кардиолог Баймуканов назвал основные причины инфаркта

Инфаркт миокарда нередко возникает в осенне-зимний период. По каким причинам развивается сердечная патология, рассказал в программе "Доктор 24" врач-кардиолог и кандидат медицинских наук ГКБ им. В. М. Буянова Азамат Баймуканов.

Причины

Инфаркт миокарда возникает при нарушении кровоснабжения сердца или его части, рассказал Азамат Баймуканов. Причиной часто становится тромб или атеросклеротическая бляшка. В итоге появляется недостаток крови в сердечной мышце, который провоцирует дефицит кислорода и питательных веществ.

Состояние приводит к гибели кардиомиоцитов – клеток сердца, поэтому может закончиться некрозом ткани и сосудистой катастрофой.



Азамат Баймуканов врач-кардиолог, кандидат медицинских наук ГКБ им. В. М. Буянова Некоторые исследования подтверждают: в холодное время года увеличивается количество сердечно-сосудистых катастроф. Дело в том, что со снижением температуры артерии сужаются. Это может привести к скачкам давления и инфарктам при предрасположенности.

В холодное время года также наблюдается пик распространения респираторных вирусных инфекций. Заражение накладывает дополнительную нагрузку на организм, поэтому пациенты с предрасположенностью к сердечно-сосудистым заболеваниям часто сталкиваются с инфарктом в этот период.

У молодых инфаркт развивается по нескольким причинам:

стресс;

некачественное питание;

ожирение;

недостаточная забота о здоровье.

Симптомы инфаркта

Инфаркт миокарда может проявляться внезапной одышкой и острым нарушением сердечного ритма – аритмией. При таких симптомах нужно вызвать скорую помощь, принять полулежачее положение и освободить тело от давящей одежды. После важно обеспечить доступ свежего воздуха и разжевать аспирин, если нет аллергии.

Однако пациент не всегда осознает, что у него начался инфаркт. Поэтому нередко диагноз ставят спустя время при обращении за медицинской помощью, заключил Баймуканов.