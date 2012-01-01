Эндокринолог Верзина перечислила причины повышенного уровня сахара

Высокий уровень сахара в крови часто связан с развитием заболеваний поджелудочной железы и приемом некоторых лекарств. Об этом в программе "Доктор 24" рассказала врач-эндокринолог эндокринологического отделения Городской клинической больницы им. Ф.И. Иноземцева Юлия Верзина.

Как сахар попадает в клетки

Глюкоза проникает внутрь клеток с помощью инсулина и дает им энергию, напомнила Юлия Верзина. Этот гормон вырабатывается поджелудочной железой, а затем связывается с рецепторами, которые позволяют сахару попасть внутрь клетки.



Юлия Верзина врач-эндокринолог эндокринологического отделения Городской клинической больницы им. Ф.И. Иноземцева Если в организме человека либо нет инсулина, либо есть какие-то проблемы с этими рецепторами, которые помогают открыть клетку, то глюкоза в нее не проникает и остается в кровотоке.

Таким образом, нарушения в работе поджелудочной железы непосредственно влияют на уровень глюкозы в крови.

Причины повышенного сахара

При постоянных повышениях сахара из-за проблем с поджелудочной железой и выработкой инсулина диагностируют панкреатогенный сахарный диабет. Этому может предшествовать острый панкреатит, во время которого клетки органа разрушаются, и он не способен восстановиться.

При обострениях панкератита сахар тоже может повышаться, но, когда заболевание стихает, показатель вновь стабилизируется. То же самое нередко происходит из-за стресса, травм, инфекций и других острых заболеваний, таких как инсульт и инфаркт.

В свою очередь, заболевания щитовидной железы обычно не влияют на уровень глюкозы, кроме подострого тиреоидита. Воспаление нередко возникает после перенесенных инфекций, а лечат его с помощью глюкокортикостероидов (препараты, обладающие свойствами гормонов коры надпочечников – Прим. ред). Эти препараты также используются в острых ситуациях, например, при аллергической реакции, и во время длительных болезней крови или суставов.



Юлия Верзина врач-эндокринолог эндокринологического отделения Городской клинической больницы им. Ф.И. Иноземцева Глюкокортикостероиды активируют в печени синтез глюкозы из запасов и, соответственно, выбрасывают ее в кровь по своему действию. Также они блокируют рецепторы клеток, которые не могут воспринимать инсулин, что может привести даже к сахарному диабету.

Более распространенные лекарства, такие как обезболивающие и антибиотики, не влиют на уровень сахара. Они могут вызвать кратковременное повышение, но оно часто связано с адаптацией организма или самим воспалением, заключила Верзина.