Диетолог Дианова перечислила продукты, которые помогут отказаться от сладкого

Неправильный завтрак и ароматизаторы усиливают желание постоянно употреблять быстрые сахара. Как обуздать аппетит, рассказала в программе "Доктор 24" врач-диетолог, гастроэнтеролог первой категории и психолог пищевого поведения Нурия Дианова.

Рецепт полноценного завтрака

Те, кто предпочитает сладкий завтрак, часто страдают от дефицита белка и клетчатки в рационе, рассказала Нурия Дианова.





Нурия Дианова врач-диетолог, гастроэнтеролог первой категории, психолог пищевого поведения У пациентов нередко на завтрак огромная порция каши с большим кусочком сливочного масла, бутерброд с белым хлебом и сыром, а иногда и кофе. Это не самый здоровый вариант, хотя многие считают овсянку полезной, ведь она поддерживает здоровье печени.

Врач рекомендует съедать небольшие порции каши без сахара. Вместо сливочного масла следует добавлять мягкий маргарин – сегодня он считается более полезным.

Кроме того, стоит дополнить блюдо свежими фруктами, ягодами или сухофруктами – можно и в замороженном виде. Также подойдут грецкие орехи или миндаль. Так завтрак будет более сбалансированным и обеспечит длительное насыщение, поэтому перекусывать в течение дня захочется меньше.

Маркетинговые уловки

Усилить тягу к сладкому может и кофе. Однако, если употреблять его правильно, напиток снижает риск развития инсулинорезистентности у женщин с нормальным восприятием глюкозы.





Нурия Дианова врач-диетолог, гастроэнтеролог первой категории, психолог пищевого поведения Сегодня многие заведения используют маркетинговые приемы, добавляя в кофе корицу, мускатный орех и ваниль, которые усиливают аппетит. Поэтому, чтобы есть меньше сладкого, стоит ограничить употребление напитка до двух чашек в день.

Также существуют полезные вещества, способные снизить желание употреблять сладости. Например, хром стабилизирует уровень сахара в крови и уменьшает к нему тягу. Помимо этого, полезны магний и витамины группы B. Такие вещества содержатся в крупах, бобовых, орехах и других растительных продуктах.

Отвлекает от желания поесть и физическая активность. Во время тренировки в организме расходуется гликоген, поэтому человек ощущает прилив энергии, а потребность в быстрых углеводах отпадает, заключила Дианова.