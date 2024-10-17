Профессор Мойсеяк назвала чаи на основе лемонграсса и гуараны альтернативой кофе

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Чаи на основе лемонграсса и гуараны могут стать альтернативой кофе, рассказала RT профессор кафедры бродильных производств и виноделия Российского биотехнологического университета Марина Мойсеяк.

"Чаи на основе лемонграсса, родиолы розовой, мяты в составе с другими травами, лимонника, гуараны, а также чай мате используются в качестве природных энергетиков и помогают чувствовать себя бодрее", – объяснила она.

Также эксперт напомнила, что энергию дают углеводы. Однако злоупотреблять ими не стоит. Так, например, энергетики всегда сладкие, они способны поддержать тонус, однако из-за большого количества углеводов они вредят здоровью.

Для восполнения сил можно съесть кусочек шоколада, фрукты или ягоды. Они дают энергию организму, которая необходима человеку во второй половине дня. Как правило, человек чувствует бодрость утром, но уже к обеду ее не хватает, отметила специалист.

Между тем избавиться от тяги к сладкому помогут соя, киноа, фрукты и ягоды, утверждает врач-эндокринолог Юргита Вараева. По ее словам, во фруктах и овощах есть антиоксиданты, пищевые волокна, витамины и биологически активные вещества, которые приносят пользу организму. Так, голубика и клубника содержат такое количество пищевых волокон, что поступление простых сахаров с ними будет минимальным.

