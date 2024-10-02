Эндокринолог Вараева: соя, киноа, фрукты и ягоды помогут избавиться от тяги к сладкому

Фото: 123RF/milkos

Соя и киноа содержат вещество N-ацетилцистеин, которое, по данным исследований на животных, может понизить тягу к сладкому. Фрукты и ягоды также могут заменить сладкое из-за простых сахаров в составе. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на врача-эндокринолога Юргиту Вараеву.

По ее словам, во фруктах и овощах есть антиоксиданты, пищевые волокна, витамины и биологически активные вещества, которые приносят пользу организму. Так, голубика и клубника содержат такое количество пищевых волокон, что поступление простых сахаров с ними будет минимальным.

Побороть тягу к сладкому также можно с приемом злаков, круп, цельнозернового хлеба и каши.

"Эти продукты содержат полезные, медленно усваиваемые углеводы. В отличие от быстрых углеводов (сладостей) они расщепляются медленнее, глюкоза в крови повышается постепенно и дольше поддерживается на стабильном уровне", – подчеркнула врач.

Горький шоколад также поможет снизить тягу к приему сладкого, так как он влияет на обмен эндорфинов.

Среди ряда продуктов эндокринолог отметила рыбу, мясо птицы и некоторые сорта сыров. В них содержится тирозин, который повышает уровень эндорфина – гормона удовольствия, уменьшающего симптомы депрессии. Подобные продукты могут послужить заменой сладостям в случае, если у человека есть привычка заедать сладким дискомфорт и плохое настроение.

Кроме того, чтобы преодолеть тягу к сладкому, важно не допускать длительных периодов без еды.

"Потребность в сладком мы иногда путаем с чувством голода: если человек долго не ел, организм требует восполнения энергии, а проще и быстрее всего ее получить из простых углеводов", – отметила эксперт.

Простые углеводы, содержащиеся в сахаре, меде и сладостях, не приносят пользы и могут привести к набору лишнего веса и развитию ожирения. Регулярное питание, состоящее из небольших порций, помогает поддерживать баланс глюкозы в крови и предотвращать ее резкие скачки, что снижает тягу к сладкому.

Помимо этого, важно соблюдать режим сна и бодрствования, а также поддерживать физическую активность. Недосып может усиливать тягу к сладкому из-за повышения уровня гормонов стресса. Физические упражнения помогают поддерживать хорошее эмоциональное состояние и сжигать лишние калории.

В случае когда человек не может самостоятельно справиться с этой проблемой, Вараева посоветовала обратиться к врачу.

"Если клетки теряют чувствительность к инсулину, то глюкоза внутрь не поступает, и они испытывают энергетический голод. Поэтому возникает тяга к быстрым углеводам, то есть сладкому. Врач может назначить анализы для выявления инсулинорезистентности и соответствующее лечение", – подытожила эндокринолог.

Ранее биолог Ирина Лялина рассказала, что томатный сок не содержит сахара, поэтому его можно пить людям с диабетом и тем, кто хочет похудеть. По ее словам, в томатном соке много витаминов групп А, С, В6, РР, а также калия и магния. Он помогает снять напряжение и стресс, так как способствует выработке серотонина. Кроме того, данный напиток можно пить беременным женщинам, так как он помогает справиться с токсикозом и отеками.